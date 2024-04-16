Мер города Орска, в котором прорвало дамбу, благополучно вывез семью за рубеж.

В Российской Федерации продолжается наводнение, а чиновники в это время имитируют борьбу с техногенной катастрофой и угрожают штрафами людям, которым самим удалось построить защитное сооружение и спастись от "большой воды".

Как сообщает "Медуза", уровень воды в реке Ишим в Тюменской области в районе одноименного города достиг критического уровня. Жителей Ишима призвали эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления.

В городе развернуты пункты временного размещения, о необходимости эвакуироваться жителей предупреждают во время подворовых обходов. Кроме того, по данным местных властей, присутствует опасность затопления населенных пунктов Казанское, Паленка, Новогеоргиевка, Афонькино Казанского района Тюменской области. Там также проводится эвакуация.

По данным "Медузы", в городе Ишим — районном административном центре — живут около 67,5 тысячи человек.

В апреле от паводка пострадала Оренбургская область, где оказались подтоплены несколько населенных пунктов, в том числе город Орск, в котором прорвало защитную дамбу. По данным "Важных историй", в Оренбургской области во время наводнения погибли пять человек, но власти утверждают, что жертв нет.

"По состоянию на середину апреля, уровень воды в реках Оренбургской области отступает от критических отметок. Но паводок начинается в Тюменской и Курганской областях", — сказано в публикации.

По данным 1+1, в российском Кургане за сутки уровень воды поднялся на 111 сантиметров. Там идет эвакуация. Россиян вывозят из населенных пунктов из-за наводнения и в Тюменской области.

Речь идет о том, что чиновники, которые не могут помешать стихии, изображают бурную деятельность. Так, губернатор Курганской области вместе с главой МЧС РФ осмотрели половодье с вертолета. А в пострадавшей от наводнения Оренбургской области чиновники угрожают штрафами жителям населенного пункта Петровское, которые самостоятельно возвели дамбу. На строительстве россияне работали 5 дней и сооружение защитило их дома от паводка. Однако чиновники угрожают им штрафом за несанкционированное строительство.

В сюжете показан российский Томск, который выглядит ужасно – подтоплены дома, потоки с нерастаявшим льдом и т.д. Напор воды не выдерживает местная дамба. Насыпь должна была укрепить левую часть коммунального моста через реку, но гигантские бетонные глыбы летят в воду вместе с землей. Ситуация настолько критична, что наводнение угрожает Новосибирской области.

Отмечается, что в 1500 километре от Томска готовится к "заплыву" российский Курган – там губернатор объявил срочную эвакуацию и советует не ждать, пока вода подойдет ближе, потому что "не успеют отреагировать". Людей переселяют во временные помещения, есть среди них и такие, которые пропагандистским телеканалам говорят, что воспринимают катастрофу как отпуск. Дескать, не были в отпуске 20 лет – "пора и передохнуть".

Пока обычные россияне подсчитывают убытки, расследователи фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснили, что мэр Орска Василий Кузупица месяц назад перевез семью в Арабские Эмираты. Стоимость квартиры в Дубае, которой хвастала в социальных сетях его невестка, почти полмиллиона долларов.

Кузупица ярый сторонник путинского режима и поддерживает войну против Украины, но его сын покинул страну еще в октябре 2022 года – после начала новой волны мобилизации в РФ. Перед тем, как оказаться в Дубае, он успел пожить в Саудовской Аравии.

Наводнение в РФ - поледние новости

5 апреля в российском городе Орск прорвало дамбу. Местные власти начали экстренную эвакуацию населения. В компании, ответственной за строительство дамбы, на которую потратили миллиард рублей, обвинили во всем грызунов. Также сообщалось, что за несколько дней до техногенной катастрофы защитное сооружение "чинили" молитвами.

Вскоре наводнение набрало обороты – "большая вода" добралась уже до Западной Сибири, подтопив еще три области.

Также на днях городе Оренбург, где проживает полмиллиона человек, объявили массовую эвакуацию на фоне ухудшения ситуации с наводнением. Уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и достиг опасной отметки в 1143 см.

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