Река Урал продолжает выходить с берегов. К полудню уровень воды остановился на отметке 1183 см.

Город Оренбург в России может повторить судьбу затопленной мифической Атлантиды: власти до сих пор не разобрались с паводком, город уходит под воду из-за критического уровня воды в реке Урал.

Утром она за четыре часа прибавила девять сантиметров - дойдя до отметки 1180 см по состоянию на 10:00. Хотя "красным" считается показатель в 930 см. Плачевность ситуации описали росСМИ в своих сводках об Оренбурге.

Отмечает, что к полудню река разрослась еще на три см ввысь, дойдя до уровня 1183 см. В отдельных частях города продолжается эвакуация, а всего в регионе затопило более 12 тысяч домов и 17 тысяч приусадебных участков, говорят в России.

В некоторых частях Оренбургах вода валит дома. Обрушение стены фиксируют в доме-четырехэтажке, расположенной по улице Потехина, 35. Также заметны провалы грунтов. Самые масштабные затопления по состоянию на 13 апреля - в микрорайоне Овчинный городок (СНТ "Березка"), СНТ "Росинка" (в поселке Весенний 2), под воду уже ушла остановка на улице Белявской. Также сильно топит и село имени 9 Января в Оренбургском районе.

Ролики о затоплении Оренбурга показывала в своем блоге российская журналистка Собчак.

В Оренбурге паника и эвакуация - в городе раздавалась сирена

Вчера в 500-тысячном Оренбурге выла сирена из-за большой воды, которая продолжает подниматься и затапливать город. Местным сказали, что ситуация в Оренбурге крайне опасна, а тревога - не шутка. С обращением выступал местный мэр Сергей Салмин.

Он утверждал, что по состоянию на утро 12 апреля уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и достиг опасной отметки в 1143 см.

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