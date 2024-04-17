За новое название выступили 34 705 жителей, 200 человек предложили "свои варианты ответа".

В Грозном (Чеченская республика Российской Федерации) появится Путинский район. Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что район в честь Путина выделят из уже существующего Шейх-Мансуровского района.

Мэрия города утверждает, что в начале апреля жители поддержали переименование района, голосование прошло путем поквартирного обхода. За новое название выступили 34 705 жителей, 200 человек предложили "свои варианты ответа".

Городской совет признала опрос и направила материалы в региональный парламент для принятия закона о создании нового района.

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В январе лидер Чечни Рамзан Кадыров привез сына в Мариуполь на должность "мэра". Как сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, Кадыров приехал в разрушенный город, чтобы "протянуть" своего сына Адама на должность мэра.

Однако после совещания охрана Кадырова заметила в 300 метрах от здания администрации беспилотный летательный аппарат и быстро эвакуировала его из города.

Также УНИАН сообщал, что Кадыров объявил чиновникам "войну" из-за русского языка. Глава Чечени пообещал уволить всех, чьи дети не могут разговаривать на чеченском.

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