В Грозном (Чеченская республика Российской Федерации) появится Путинский район. Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что район в честь Путина выделят из уже существующего Шейх-Мансуровского района.
Мэрия города утверждает, что в начале апреля жители поддержали переименование района, голосование прошло путем поквартирного обхода. За новое название выступили 34 705 жителей, 200 человек предложили "свои варианты ответа".
Городской совет признала опрос и направила материалы в региональный парламент для принятия закона о создании нового района.
Последние новости Чечни
В январе лидер Чечни Рамзан Кадыров привез сына в Мариуполь на должность "мэра". Как сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, Кадыров приехал в разрушенный город, чтобы "протянуть" своего сына Адама на должность мэра.
Однако после совещания охрана Кадырова заметила в 300 метрах от здания администрации беспилотный летательный аппарат и быстро эвакуировала его из города.
Также УНИАН сообщал, что Кадыров объявил чиновникам "войну" из-за русского языка. Глава Чечени пообещал уволить всех, чьи дети не могут разговаривать на чеченском.
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