Танцовщик Михайловского театра отдыхал в заведении "Голубая устрица", а на выходе его ждали двое неизвестных.

В России танцовщика Михайловского театра избили после возле гей-клуба "Голубая устрица". Инцидент случился в Санкт-Петербурге, нападающих прозвали в СМИ "хохочущими бородачами".

О происшествии сообщило российское издание 5-tv.ru.

Все случилось рано утром, 25 июля. Артист не успел выйти из гей-клуба, как к нему тут же подошли двое неизвестных. Мужчины начали говорить с танцовщиком, однако беседа не складывалась. В итоге артиста ударили кулаком в лицо.

От удара танцовщик потерял равновесие и упал на землю. Неизвестные решили воспользоваться моментом и ограбили артиста. Они забрали у пострадавшего сумку и деньги, после чего скрылись. Отмечается, что "бородачи" уходили с места преступления, громко хохоча.

Читайте также"Уснули, на**й!": мужчина в футболке с надписью Russia залез через балкон к соседкам и всех их избил (видео 18+)Артист обратился в полицию и заявил, что у него пропало семь тысяч рублей. Нападающим, по описанию пострадавшего, было около 30-35 лет. Мужчины с темными волосами и бородами были одеты в вещи темного цвета.

Российские полицейские уже возбудили уголовное дело и начали расследование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове группа молодчиков избила поэта и уличного музыканта - их приняли за геев. В частном разговоре поэт в экспрессивной манере назвал своего приятеля "любимый друг", что предположительно было услышано нападавшими.

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Автор: Иван Бойко