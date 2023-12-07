Владелец животного отказался финансово помогать ребенку во время лечения.

В Саратове собака депутата-"единоросса" напала на 6-летнего ребенка, откусила ему кусок щеки и кожу на затылке. Владелец животного отказался помогать семье пострадавшего.

Как сообщает "Осторожно, новости", инцидент произошел летом, когда 6-летний Платон периодически проводил время у бабушки на даче под Саратовом. Утром 11 августа отец ребенка снова привез его за город. Мальчик решил посмотреть соседний участок, где жил его товарищ - внук депутата Ивана Егорушкина.

По данным канала, Платон увидел, что дома никого нет, и возвращался домой, но на него напала собака породы акита-ину.

Видео дня

"Платон дружил с внуком Егорушкина, у них нет забора и вольера. Когда он увидел, что дома никого нет, вернулся обратно. В этот момент собака вцепилась в затылок и оторвала часть кожи. Когда Платон повернулся лицом, он вырвал часть щеки", - рассказывает мать пострадавшего мальчика.

Мальчика отвезли в больницу. Врачи диагностировали у ребенка раны в области шеи, щеки, затылка и ссадины на груди. По словам родных, сначала депутат Егорушкин предлагал оплатить "палату" в больнице, но потом изменил отношение: когда семья предложила возместить реабилитацию Платона, заявил, что сделает это только по решению суда. Полиция отказала родителям в возбуждении уголовного дела после проведения проверки. Первая государственная экспертиза установила, что мальчик получил незначительные травмы. Сейчас семья ждет повторную.

Платон ходит к психологу и на физиопроцедуры, мальчик перенес пересадку кожи. Собака вырвала ему кусок щеки вместе с частью мышц и нервов, поэтому рубец после пересадки кожи начал тянуть кожу и глаз - он может перестать закрываться, и придется делать подтяжку, чтобы не потерять зрение.

Психолог отмечает, что мальчик тяжело переживает вопрос о нападении животного, на проработку этой травмы у него уйдут годы. Депутат продолжает отказывать в помощи семье пострадавшего ребенка.

Другие новости "русского мира"

Напомним, ранее в Сочи бывший спецназовец организовал "уроки мужества" для детей в возрасте от 6 лет. На занятиях школьников учат не бояться наставленного на них оружия.

В Саратовской области "герой СВО", вернувшийся с войны в Украине, провел "урок мужества" в школе, а после этого жестоко избил своих соседей на улице.

Вас также могут заинтересовать новости: