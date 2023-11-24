Школьников заставили принимать участие в "операции".

В поселке Сосновый Бор (Московская область) школьникам провели "урок мужества" с окровавленными манекенами и ампутированными конечностями.

Российский Telegram-канал "Не норма" опубликовал снимки с мероприятия в молодежном центре "Выбор". Сообщается, что перед этим пятиклассники посмотрели видеоролик "Встанем" и посетили комнату "Славы".

Кроме того, школьникам выдали медицинскую форму и заставили принять участие в "игре" в инсталляции Коломенского военного госпиталя, где их ждали окровавленные манекены, ампутированные конечности, макет со снарядом в груди и различные предметы, которые извлекли из тел военных.

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Военная пропаганда в РФ

Как известно, в российских школах и детских садах проводят мероприятия, на которых оправдывают войну против Украины и восхваляют свою армию.

Напомним, ранее в Сочи бывший спецназовец организовал "уроки мужества" для детей в возрасте от 6 лет. На занятиях школьников учат не бояться наставленного на них оружия.

В Саратовской области вернувшийся с войны в Украине "герой СВО" провел "урок мужества" в школе, а после этого жестоко избил своих соседей на улице.

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