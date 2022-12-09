Над заводом поднялся густой темный дым.

Утром 9 декабря загорелся шинный комбинат в российском Барнауле.

Как пишет пропагандистский ресурс ТАСС, пожар произошел в одном из производственных зданий на площади порядка 1 000 кв. м.

Было принято решение о наращивании группировки для тушения. Над заводом поднялся густой темный дым.

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Предприятие производит шины под известным брендом Nortec.

Пожары в России 9 декабря

Это уже второй крупный пожар в России за сутки. Раньше стало известно о пожаре в ТЦ "МегаХимки" в Подмосковье.

По предварительным данным, загорелась кровля гипермаркета. Огонь охватил как минимум 17 тыс. кв м торгового центра. Известно об одном погибшем.

Ущерб от пожара в Химках с учетом припаркованных авто может составить 20-30 миллиардов рублей.

Рассматривают версию о нарушении пожарной безопасности, версию о поджоге отбросили.

Помещения детонировали якобы из-за взрывов газовых балонов. Также сообщают, что на складах хранились лакокрасочные материалы.

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