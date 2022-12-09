В данный момент горит ТЦ "МегаХимки" в Москве. Предварительно, загорелась кровля.

В крупном торговом комплексе "МегаХимки", расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области, произошел масштабный пожар.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч кв. м, ему присвоена высшая категория сложности.

Представитель МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео дня

На видео, которые публикуются в Telegram, видно зарево и столб дыма над торговым центром. Кроме того, слышны взрывы.

Пишут, что произошел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия ТЦ.

В МЧС РФ говорят, что к тушению пожара в ТЦ в Москве придется привлечь авиацию.

О причинах пожара не сообщается.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, поджог рассматривается среди версий пожара в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье.

Тем временем, огонь охватил уже 17 тыс. кв м торгового центра. Горит строительный магазин. На полках детонируют лакокрасочные материалы. Кровля магазина обрушилась.

"Хлопки" в России

В последнее время в России все чаще случаются неизвестные взрывы и пожары. В частности, в Белгородской области произошел очередной инцидент. Сильный пожар возник на территории поселка Яковлево.

А в ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в российском Курске. После громких взрывов в районе аэродрома произошел масштабный пожар. Пожар тушили более суток.

Вас также могут заинтересовать новости: