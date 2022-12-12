Над зданием торгового центра поднимается черный столб дыма. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

Утро 12 декабря 2022 года в России началось с масштабного пожара. В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк". Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ сообщают росСМИ.

"Произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у ТЦ на площади 200 кв. метров. Огонь распространился на 1-й этаж", — написал сначала в своем Телеграмм-канале пропагандистский ресурс ТАСС.

Позже в российском МЧС уточнили, что площадь пожара в "Стройпарке" выросла до 700 кв. метров. Появилась информация о пострадавшем охраннике. Утверждается, что все сотрудники были оперативно эвакуированы.

Видео дня

Пожар в балашихинском ТЦ трудно потушить из-за того, что на территории здания очень много легковоспламеняющейся продукции и стройматериалов, сообщают в российских экстренных службах.

Обновлено 9:18. Площадь пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе выросла до 9 тысяч квадратных метров, сообщают пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на МЧС РФ.

Пожары в России в декабре 2022

8 декабря в Белгородской области произошел сильный пожар на территории поселка Яковлево. Одни СМИ со ссылкой на местных жителей написали, что перед пожаром раздался звук, похожий на взрыв. Другие прямо заявили о "прилете". На видео с места события был виден столб черного дыма. Отдельно стоит отметить, что Яковлево — это не приграничная территория. Поселок находится на севере Белгородской области.

9 декабря в крупном торговом комплексе "МегаХимки", расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области, произошел масштабный пожар. Его площадь составила 7 тысяч кв. м, ему была присвоена высшая категория сложности. Один человек погиб.

В тот же день, утром 9 декабря, загорелся шинный комбинат в российском Барнауле.

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