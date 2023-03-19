Россияне говорят, что теперь каждый из них - это Путин. Вот только их личные счета в банках, вероятно, иного мнения.

В РФ начался флешмоб "МУСПутинэтоя" в поддержку "обиженного" российского лидера Владимира Путина, которому 17 марта Международный криминальный суд Гааги выдал ордер на арест.

Соответствующую акцию предложили журналисты из Ленинградской области, передает пресс-служба местного правительства. Россияне внезапно открыли в себе "своего" Путина и заявили, что теперь на территории РФ российских диктаторов "много".

"Хотим сообщить всей судейской двадцатке, что Путиных у нас в стране много. Например, редакция нашего телеканала - это Путин коллективный. И каждый из нас в отдельности - тоже Путин. И процентов 90 прохожих на наших улицах - Путины. У вас там, в суде, в глазах еще не зарябило от нашествия Путиных? Ничего, скоро зарябит. Потому что #МУСПутинэтоя", - заявили журналисты.

Сообщается, что такой "театр" поддержали и местные российские активисты, которые заявили, что решение Гааги против Путина - это ничто иное, как коварный информационный ход в войне против России.

Также там отметили, что в приоритетах российской молодежи всегда будет Владимир Владимирович, и что теперь Гаага будет вынуждена выдать ордер каждому со 150 млн жителей РФ.

МУС выдал ордера на арест Путина - Россия "кипит" от гнева

Напомним, что 17 марта стало известно об исторически важном решении Международного уголовного суда Гааги по поводу выдачи ордера на арест российского президента Владимира Путина. Его обвинили в возможной причастности к депортации детей Украины. Важность этого события констатировал президент Владимир Зеленский.

Тогда вердикт МУС, ожидаемо, вызвал бурю гнева в Кремле. Свои неадекватные реакции по поводу ордера Путину продемонстрировали его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков, зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев, и еще одна "фигурантка" ордера Мария Львова-Белова (уполномоченная по правам детей в РФ).

Также не смогли сдержать слов российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и чеченский "дон" Путина Рамзан Кадыров. Последний заявил, что украденных украинских детей в РФ на самом деле кормили, поили и оберегали.

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