Российские чиновники раскритиковали Международный уголовный суд за его решение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемым выдачу ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

"Сама постановка вопроса неприемлема, мы не признаем юрисдикцию этого суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права", — цитируют его пропагандистские СМИ РФ.

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев также успел отреагировать на решение Международного уголовного суда в Twitter. Его ответ, как всегда, имел мало общего с дипломатией.

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"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет нужды объяснять, где использовать эту бумагу", - написал он, прикрепив в конце смайлик в виде туалетной бумаги.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая незаконно усыновила мальчика из Мариуполя, восприняла новость об ордере на ее арест ка "похвалу ее работе".

"Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше — ну, а мы продолжаем работать", - заявила она.

Ордер на арест Путина

Сегодня, 17 марта, Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест Путина, а также Львовой-Беловой.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, что их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

Спикер МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Россия не сотрудничает с этим судом и его решения не имеют для РФ никакого значения.

Справка УНИАН. По данным украинских властей, российские захватчики вывезли из Украины по меньшей мере 8 709 детей. В то же время Россия утверждает, что только из временно оккупированных территорий Донбасса вывезла более 150 тысяч украинских детей.

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