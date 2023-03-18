Он заявил, что переосмыслил свое отношение к ситуации под давлением российских СМИ и депутатов.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) обновил свое "резюме" по поводу выдачи ордера на арест лидера РФ Владимира Путина Международным уголовным судом Гааги.

Напомним, что соответствующее "наказание" Путину предъявили 17 марта из-за его возможной причастности к депортации украинских детей в Россию. Как отметил Гиркин в своем Telegram, на вторые сутки он переосмыслил свою первую реакцию под давлением российских СМИ.

Изначально, по словам террориста, у него было два впечатления: плохое - так как Путин все-таки "единственный" в своей роли российский президент, а также оскорбительное, ведь ордер МУС равносилен плевку в "лицо России".

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"На данный момент - от второго впечатления ничего не осталось - всего за сутки верноподданные чиновники, депутаты и журнашлюхи всех мастей сумели убедить меня, что "власть крепка как никогда в своем непреодолимом кретинизме", - заявил Гиркин.

При этом террорист уточнил, что "совсем-то надежды не теряет" по поводу того, что Россию может постигнуть "просветление".

Первая реакция Гиркина на ордер Путину

Отметим, что 17 марта российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поддержал истерику со стороны российских властей и пропагандистов, опубликовав свою реакцию на ордер в отношении Путина.

Тогда, в отличие от своих коллег в Кремле, Гиркин "наванговал" расправу для Путина, заявив, что ордер МУС - это прямое доказательство уверенности Запада по поводу победы Украины в войне с РФ.

Отметим, что также своими "реакциями" отметились зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а также детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В отношении последней МУС также выдал ордер на арест.

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