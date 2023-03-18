Прихвостень диктатора уверен, что его надо награждать Нобелевской премией мира.

Скандальный лидер"Чечни" Рамзан Кадыров разгневался из-за решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

В своему Телеграм-канале Кадыров заявил, что за депортацию украинских детей Путина якобы не судить надо, а выдвигать на Нобелевскую премию мира. Диктатор - "миротворец" якобы спасал украинских детей от "бомбардировок ВСУ", заявил опальный чеченец, повторяя популярные нарративы роспропаганды.

"Спасение детей Донбасса классифицируется как депортация... Новость не странная, а, скорее, до смешного абсурдная: бомбить детей не преступление, а спасать их – депортация. За этих детей, товарищи Гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Мы уже в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы пристроили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом", - заявил Кадыров.

Он добавил, что МКС "ловко прогнулся под заокеанского хозяина, выполняя его команды".

"Вся эта напыщенная демократия и либерализм - ложь и цирковая клоунада. ЕС, НАТО, ООН и другие подобные организации и объединения уже давно продемонстрировали, что не являются независимыми, беспристрастными, неподцензурными. Выполняют приказы синхронно и всегда однополярно. Снова и снова показывают свое истинное лицо. Это просто разные куклы, которыми изнутри управляет та же рука Запада", - отметил он.

Более того, Кадыров призвал "нормальных граждан Европы взять ситуацию в руки и изменить эти марионеточные режимы".

"Постройте новые государства с чистыми доктринами без каких-то отклонений, меньшинств, прогибов под чужие амбиции, в которых вам Россия друг, а не враг. Вот и не надо будет ее бояться. А пока бойтесь", - подытожил он.

МУС выдал ордер на арест Путина: главные новости

17 марта стало известно, что Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Следовательно, Путина могут арестовали правоохранители 123 стран мира. Спикер главы России Дмитрий Песков утверждал, что выдача ордера неприемлема. Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал такое решение МКС историческим.

Байден заявил, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина есть "очень сильной позицией". Боррель подчеркнул, что это "только начало процесса".

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