Он подчеркнул, что массовая придумовая депортация украинских детей – это государственная политика РФ, которая не могла бы быть без указания первого должностного лица этого государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что дело в Международном уголовном суде, по которому выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина, имеет реальную перспективу.

"Сегодня имеем весомое решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей-незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста", - подчеркнул президент в своем вечернем видеообращении к украинцам.

Зеленский отметил, что в уголовных производствах, которые расследуются нашими правоохранителями, уже зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантом украинских детей. Но реальное, полное число депортированных может быть значительно больше.

Видео дня

"Осуществить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на территории России, распылять по отдаленным регионам-все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло. Которое начинается именно с первого должностного лица этого государства", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил команду прокурора Карима Хана и Международный уголовный суд, и в целом всех в мире, кто помогает Украине бороться за справедливость.

"Благодарен за принципиальность и за готовность реально привлечь к ответственности тех, кто является виновным", - отметил он.

Президент напомнил, что пока удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которые были вывезены силой, украдены из Украины. Он подчеркнул, что Украина должна вернуть всех.

"Очевидно, что будем и дальше делать все для этого. Для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации – от руководителя государства-террориста до всех исполнителей", - сказал Зеленский.

Ордер МКС на арест Путина - что известно

17 марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей на территорию России.

Глава ОПУ Андрей Ермак объяснил, что Путина и Львову-Белову подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Их могут арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой выдачу ордера на арест Путина, а пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не сотрудничает с этим судом и его решения не имеют никакого значения.

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