Один из друзей гордился, что товарищ-"мобик" уехал на фронт, а потом мобилизовали и его.

В Украине ликвидировали двух оккупантов, которые ехали убивать "фашистов" и зарабатывать "медали". Впрочем, оба вернулись домой в черных пакетах.

Как сообщает OSINT-исследователь Ираклий Комахидзе, сначала ликвидировали 40-летнего "мобика" Евгения Подлегаева из Озерска. Интересно, что в некрологе рядом со фотографией оккупанта прикрепили фото украинских воинов на Донбассе периода 2014-2015 годов.

Впрочем, эксперта больше заинтересовал не Подлегаев, а его товарищ Максим Петрушечкин, который рьяно комментировал в соцсетях фото первого и уверял, что всем "фашистам" не поздоровится.

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Максим Петрушечкин родился 30.06.1981 года. Работал пожарным в Свердловской области. 2 октября в его аккаунте ВКонтакте появилось фото взвода "мобиков" с текстом "братишка уехал" и его комментариями "П*здец фашистам", "... меня не берут. Снова все медали разберут, а я жадный до медалей", "Вернутся, все будет хорошо".

Через несколько дней Подлегаев вернулся грузом-200, а "жадного до медалей" Петрушечкина отправили воевать в Украину. Как отмечает Комахидзе, Петрушечкин также "вернулся, с таким же нюансом, что и его друг".

Последние потери России в Украине

По состоянию на 20 ноября потери противника среди личного состава достигли 84210. Из них 330 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.

20 ноября Генштабом были подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

19 ноября украинские защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

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