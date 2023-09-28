Мобилизированного россиянина ликвидировали в Украине 18 августа 2023 года.

В России матери погибшего в Украине мобилизированного вручили утешительный "приз" - кота. Животное, как утверждается, привезли с передовой.

Котом россиянку, проживающую в Республике Коми в Ухте, утешил местный глава региона Владимир Уйба, сообщают росСМИ. В сети опубликован соответствующий ролик.

"Глава Республики Коми Владимир Уйба отобрал сына у матери, отправил его на убой, а взамен, взамен привез маме котенка", - отмечается в сообщении.

В кадре Уйба сообщил, что котенок "Симба" был рожден на передовой. Его приютил мобилизированный в армию РФ Роман Владимирович Попов, которого ликвидировали в Украине 18 августа этого года. Уточняется, что россиянина похоронили в Уфе 31 августа.

В "память" о сыне его матери 24 сентября привезли вместе с вещами кота, уточнил Уйба.

Как отмечает местное издание Komi.aif, изначально животное хотели отдать супруге Попова Марии, которая живет в Симферополе (временно оккупированный Крым). "Но она любезно согласилась отдать его маме бойца", - говорится в сообщении.

В РФ семью "мобика" поддержали дровами

Напомним, ранее утешительную поддержку за ликвидированного в Украине сына получила еще одна российская семья, проживающая на родине главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Республике Тыва. Ей передал местный минлесхоз охапку из дров. Отмечалось, что "подарок" получили близкие "мобика" Саяна Монгуша.

Ранее в Курской области матерям ликвидированных в Украине россиян также раздавали полотенца и торт.

Вас также могут заинтересовать новости: