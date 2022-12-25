Такую "поддержку" лесхоз обещает всем семьям "двухсотых" оккупантов.

В Республике Тыва, откуда родом министр обороны РФ Сергей Шойгу, семью ликвидированного в Украине "мобика" поддержали дровами. Более того, местные власти гордятся этим "щедрым" подарком.

Новостью поделился местный минлесхоз. Дрова подарили семье ликвидированного военного РФ Саяна Монгуша.

"Напоминаем, министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва по сей день оказывается поддержка семей мобилизованных земляков", - отмечается в сообщении.

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Впрочем, в ведомстве не уточнили, сколько дров получила семья Монгуша за "двухсотого" сына.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, Министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предыдущих учений мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта.

Как ранее сообщал УНИАН, мобилизованные россияне живут в ужасных условиях - печей нет, койки сломаны и воняет мочой.

В ноябре сообщалось, что в Якутии (РФ) семьям "мобиков" подарили туши оленей. Таким способом местное предприятие "поддержало" родных "пушечного мяса".

Впоследствии власти Курской области Российской Федерация подарила матерям погибших на войне в Украине оккупантов полотенца и торт.

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