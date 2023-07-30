В Архангельской области Следственный комитет вызвал 9-летнюю девочку и ее 10-летнего брата на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу против их матери.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, в РФ начали вызывать на допросы детей с требованием дать показания против их родителей, "дискредитирующих" оккупационную армию.

Как сообщают РосСМИ, в Архангельской области Следственный комитет вызвал 9-летнюю девочку и ее 10-летнего брата на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу против их матери Лидии Прудовской, которую подозревают в "дискредитации армии".

Сообщается, что следователь вручил Прудовской три повестки о вызове на допрос: ей самой как подозреваемой, а её детям как "свидетелям". Прудовская получила копию постановления суда об обыске в её квартире.

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Семья проживает в закрытом городе Мирный – возле него находится космодром "Плесецк" и несколько воинских частей. В сентябре 2022 года Прудовскую привлекали к административной ответственности за антивоенные посты во "ВКонтакте".

Данное уголовное дело по статье о "дискредитации армии" стало шестым в регионе, о котором известно общественности.

Россиская пропаганда

В российские школы вернули военную подготовку времен СССР.

13 июля 2023 года в СМИ сообщалось о том, что Путин готовит Россию к многолетней войне и начал милитаризацию детей.

В школах России появился новый учебник истории. Историю по новому учебнику российским старшеклассникам будут преподавать уже с сентября. В нем оккупацию Крыма объясняют необходимостью спасти мир на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину – предотвращением "конца цивилизации".

В июле 2023 года у россиян спросили о ядерном ударе по Украине.

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