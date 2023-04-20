Среди них увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения.

В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", воюющих на территории Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00, сейчас увеличивается количество желающих оставить свои подразделения и уехать из районов ведения боевых действий в РФ. Основными факторами этого являются:

большие потери в живой силе при ведении боевых действий;

несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами;

неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

В то же время на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым ожидается перемещение войск. Так, в населенном пункте Изюмовка около 400 военнослужащих срочной службы оккупационных войск планируют переместить на оборонительные позиции в районе населенного пункта Владимировка. Сейчас они находятся на базе отдыха "Долина скифов".

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Война в Украине-ситуация на фронте

Российские оккупанты ценой больших потерь продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 оккупанты потеряли в Украине около 184420 солдат, 670 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Центр стратегических и международных исследований сообщил, что ежемесячно российские оккупанты теряют на поле боя почти 150 танков.

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