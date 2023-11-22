Москва обнаружила залежи человеческих костей при раскопках на месте известного ресторана "Гранатовый сад", открывшегося в 2012 году.
Ранее на этом месте располагалась парковка с промышленной зоной. Речь идет о десятке черепов, ребрах и позвонках, о которых сообщила прокуратура Москвы 21 ноября.
Предполагается, что они могли принадлежать людям, умершим 20-30 лет назад.
"На глубине 3,5 метра были обнаружены скелетированные останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти около 20-30 лет", - говорится в сообщении ведомства.
Жуть нашли во время демонтажа подземных коммуникаций здания, расположенного в 1-м Сетуньском проезде. Кости "томились" на глубине трех с половиной метров, пока на них не наткнулась бригадная группа.
При этом Baza уточняет, что рабочие нашли 10 черепов, 17 позвонков, 30 ребер, десятки других костей и две челюсти под рестораном.
Некоторые росСМИ предполагают, что кости могут датироваться периодом Второй мировой войны. В те годы на территории 1-го Сетуньского проезда располагались военный госпиталь и бомбоубежище.
В свою очередь прокуратура Москва более осторожна в выводах: там назначили судмедэкспертизу, чтобы точнее датировать кости. Дело поставили на контроль Никулинской межрайонной прокуратуре.
В России дорогу засыпали песком с человеческими костями
В 2021 году многих также шокировали кадры человеческих костей. Их высыпали вместе с песком на обледенелую дорогу. Инцидент произошел в Иркутской области, черепа валялись прямо вдоль шоссе.
В рамках расследования полиция выяснила, что для "экономии" средств песок для обледеневшей проезжей части взяли со старого кладбища.