Под фундаментом заведения нашли 10 черепов, 17 позвонков и 30 ребер.

Москва обнаружила залежи человеческих костей при раскопках на месте известного ресторана "Гранатовый сад", открывшегося в 2012 году.

Ранее на этом месте располагалась парковка с промышленной зоной. Речь идет о десятке черепов, ребрах и позвонках, о которых сообщила прокуратура Москвы 21 ноября.

Предполагается, что они могли принадлежать людям, умершим 20-30 лет назад.

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"На глубине 3,5 метра были обнаружены скелетированные останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти около 20-30 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Жуть нашли во время демонтажа подземных коммуникаций здания, расположенного в 1-м Сетуньском проезде. Кости "томились" на глубине трех с половиной метров, пока на них не наткнулась бригадная группа.

При этом Baza уточняет, что рабочие нашли 10 черепов, 17 позвонков, 30 ребер, десятки других костей и две челюсти под рестораном.

Некоторые росСМИ предполагают, что кости могут датироваться периодом Второй мировой войны. В те годы на территории 1-го Сетуньского проезда располагались военный госпиталь и бомбоубежище.

В свою очередь прокуратура Москва более осторожна в выводах: там назначили судмедэкспертизу, чтобы точнее датировать кости. Дело поставили на контроль Никулинской межрайонной прокуратуре.

В России дорогу засыпали песком с человеческими костями

В 2021 году многих также шокировали кадры человеческих костей. Их высыпали вместе с песком на обледенелую дорогу. Инцидент произошел в Иркутской области, черепа валялись прямо вдоль шоссе.

В рамках расследования полиция выяснила, что для "экономии" средств песок для обледеневшей проезжей части взяли со старого кладбища.

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