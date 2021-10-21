Ранее на этом месте якобы было немецкое кладбище при госпитале.

Жители города Ахтырки Сумской области случайно наткнулись на человеческие кости неподалеку могилы собаки.

Видео очевидцы опубликовали в местном сообществе в Facebook 20 октября.

Как утверждают горожане, останки обнаружили на территории местного кладбища для животных. При этом в прошлом там якобы было немецкое кладбище при госпитале.

Жуткую находку нашли неподалеку объездной дороги.

"Нашли человеческие кости в Ахтырке на кладбище для животных, за объездной дорогой. Вот полностью кости человека – череп, челюсть, ребра Полностью... человек", – утверждает автор видео, показывая на камеру фрагменты скелета.

Как писал УНИАН, 62-летний львовянин захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района и устроил там частное кладбище.

После решения чиновников нелегальные захоронения не прекратились. Руководитель кооператива говорит, что сейчас на его территории уже есть 360 захоронений и 40 гробниц.

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Автор: Виолетта Орлова