Местные жители поделились снимками ужасной находки в соцсетях. После этого делом занялась полиция.

В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком, в котором местные жители обнаружили человеческие кости.

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Об этом сообщает Life.

Фото ужасных находок моментально разлетелись по соцсетям. Лишь после этого правоохранители начали расследовать дело.

По предварительным данным, песок для борьбы с гололедицей на дорогах брали неподалёку от старого кладбища. Найденные на проезжей части останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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Автор: Екатерина Лиманская