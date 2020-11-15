фото ДТП 38RUS Иркутск
В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком, в котором местные жители обнаружили человеческие кости.
Читайте также"Дистанционка" по-русски: школьник убил мать и прожил с трупом еще две недели
Об этом сообщает Life.
Фото ужасных находок моментально разлетелись по соцсетям. Лишь после этого правоохранители начали расследовать дело.
По предварительным данным, песок для борьбы с гололедицей на дорогах брали неподалёку от старого кладбища. Найденные на проезжей части останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
фото "Плохие новости"
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В России мать выбросила труп младенца в реку
- Россиянка утопила дочь в ванной по приказу "голосов" в голове
- Россиянин изнасиловал мужчину, ранее судимого за изнасилование
- В России младенца насмерть зажало в самодельной колыбели
- Россиянин расстрелял и зарубил топором жену, которая решила от него уйти (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram