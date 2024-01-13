"Пропагандой" оказался музыкальный видеоклип, снятый еще в 1999 году.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей холдинг "Ред Медиа", принадлежащий "Газпрому", за "пропаганду ЛГБТ" в музыкальном видеоклипе 25-летней давности. Об этом сообщает издание "Верстка".

Как следует из материалов дела, штраф был наложен на телеканал "Ля-минор ТВ", входящий в состав холдинга, за показ клипа "Город" группы "Танцы минус" в эфире канала 24 июля 2023 года. Но "правонарушение" заметили аж через два месяца – в конце сентября.

В 4-минутном клипе, снятом еще в 1999 году, российским "правоохранителям" не понравился 9-секундный фрагмент с поцелуем двух девушек. Этот отрезок был квалифицирован как "сцены невербального взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского)" и "жесты ласки и тактильные жесты, а также сцены поцелуев двух лиц одного биологического пола".

Видео дня

Сторона защиты пыталась напирать на то, что клип "не содержит сцен сексуальных отношений между представителями одного пола, а пропагандирует любовь к России и её городам – Санкт-Петербургу и Москве". Но судья посчитал, что девушки в клипе – лесбиянки, а потому клип нарушает закон.

В России запрещена "пропаганда" однополой любви

В России с 2013 года действует закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" с административными штрафами за его нарушение. Сначала он запрещал "пропаганду ЛГБТ" только среди несовершеннолетних, но в 2022 году закон ужесточили, и под запрет попало распространение любой информации, которая по мнению властей России "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола".

Но на этом Кремль не успокоился. Летом 2023 года россиянам законодательно запретили менять пол, а осенью – полностью запретили "движение ЛГБТ", признав его "экстремистским".

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