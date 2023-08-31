Чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 255 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным по причине резкого падения выручки от экспорта и сокращения объемов транспортировки газа по газотранспортной системе.

Как сообщает российский "Коммерсант", чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 255 млрд руб. По МСФО группа "Газпром" получила 296 млрд руб. прибыли, однако фактически этот показатель был обеспечен исключительно нефтяным бизнесом — "Газпром нефть", которая заработала в первом полугодии 304 млрд руб. прибыли.

Выручка ПАО "Газпром" упала на 65%, до 2,74 трлн руб., в том числе выручка непосредственно от продажи газа упала в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.

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Как говорится в материале, резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста затрат и капитальных вложений привели к тому, что газовый бизнес "Газпрома" — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным.

Авторы материала предполагают, что ситуация в "Газпроме" будет скорее всего ухудшаться.

Ситуация с газом

С марта 2023 года и на конец второго квартала Украина увеличила запасы природного газа на 1,5 млрд кубометров: до 10,5 млрд кубометров.

В связи с тем, что Европа быстро заполняет свои доступные хранилища газа, страны ищут все больше и больше мощностей в преддверии следующей зимы.

12 июня 2023 года сообщалось о том, что в Европе могут понадобиться украинские газовые хранилища. Сообщалось о том, что власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине.

По состоянию на 18 августа 2023 года Европа досрочно закончила подготовку к отопительному сезону 2023-2023, заполнив свои подземные хранилища газом на 90%.

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