В России признали ЛГБТ "экстремистским движением".

Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистским движением, и теперь деятельность международного сообщества запрещена на территории РФ.

Как пишут росСМИ, заседание суда прошло в закрытом режиме без представителя ответчика. Журналистов пустили внутрь только во время оглашения постановления.

В заявлении отмечается, что в деятельности ЛГБТ-движения были выявлены "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

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Теперь "любая просветительская и юридическая деятельность, касающаяся защиты прав ЛГБТ станет экстремистской". Под запрет попадёт всё, что пропагандирует ЛГБТ: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги и тематические вечеринки. При нарушении этого грозит до 12 лет тюрьмы.

Запрет ЛГБТ в России - предыстория

Ранее Министерство юстиции РФ подало исковое заявление в Верховный суд с предложением признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским и запретить его деятельность на территории России.

Сейчас в России за участие в экстремистских организациях предусмотрено наказание в виде штрафов, исправительных работ или до шести лет лишения свободы. Если же при этом использовалось служебное положение, то до 12 лет.

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