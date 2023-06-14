Пока закон утвержден в первом чтении, но окончательно утвердить запрет планируют в ближайшее время.

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает смену пола физиологически и в документах. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", — говорится в законопроекте.

Менять пол запрещено как хирургически, так и путем гормональной терапии. Единственное исключение сделано для "лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей". В таких случаях допускается медицинское вмешательство по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения. Причем российское правительство должно определить исчерпывающий перечень аномалий, при которых такое вмешательство разрешено.

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Окончательно утвердить этот законопроект Госдума намерена до конца текущей сессии, т.е. в ближайшие недели.

Притеснение ЛГБТ-сообщества в России

На днях в Белгород прибыли подразделения кадыровцев. Накануне близкий соратник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что кадыровцы будут защищать Белгород от "сатанистов и ЛГБТ".

Критиковать ЛГБТ-сообщество любит и лично российский диктатор Владимир Путин. О мнимых "ужасах", которые несет свобода сексуального самоопределения, хозяин Кремля рассказывает едва ли не в каждом своей публичной речи, если она достаточно продолжительная по времени.

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