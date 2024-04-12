Василий Прозоров выжил.

В пятницу, 12 апреля, в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В сети пишут, что за рулем мог находиться экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Сообщается, что инцидент произошел на Коровинском шоссе. Мужчина повернул ключ в замке зажигания, после чего произошел взрыв. Он госпитализирован с травмой ноги. По данным Telegram-канал "112", хозяином взорванного автомобиля является бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который с 2014 года сотрудничал со спецслужбами РФ.

Обновлено в 15:20: Помощник Прозорова заявил пропагандистам, что он "будет работать дальше".

"Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше", - сказал он в комментарии РИА Новости.

Что известно о Прозорове:

В марте 2019 года Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года передавал спецслужбам РФ информацию о действиях Украины в районе проведения АТО.

Он заявлял, что в украинской армии и Национального гвардии "широчайшее распространение получают фашистские и нацистские взгляды", а СБУ якобы хочет "ввести в украинской пропаганде образ России как угрозы всему цивилизованному миру и позиционировать украинское сопротивление как Священную Войну против Мирового Зла и Царства Армагеддона".

В СБУ сообщили, что Прозорова уволили с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра за служебное несоответствие - он пил на рабочем месте.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь во времени", - заявляли они.

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