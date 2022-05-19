Рома Старовойт заявил, что якобы погиб водитель фуры.

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил об "атаке врага". В этот раз под огонь попал спиртзавод в населенном пункте Теткино.

Об этом российский губернатор рассказал в своем Telegram-канале

"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

По словам Старовойта, якобы погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод.

"Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", - отметил курский губернатор.

Кроме того, он заявил, что в населенном пункте пострадало несколько домов, а пожарные ликвидируют возгорания. Также якобы обнаружили неразорвавшиеся снаряды.

Как ранее сообщал УНИАН, российские власти уже не впервые обвиняют Украину в обстреле территории РФ. Так, 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в деревне Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

29 апреля на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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