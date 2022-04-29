Россиян призвали закрывать окна.

На фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" 29 апреля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

В результате взрыва разрушен третий этаж одного из корпусов, пострадали два человека.

Причиной взрыва российские власти называют нарушение технологического процесса.

"На момент происшествия рабочий день на предприятии уже завершился. Большая часть работников покинула территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. Руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь", - заявили на заводе.

Местные жители в региональных пабликах переживают, что при взрыве могли взорваться емкости с химикатами. Однако официально это не подтверждено.

Россиян призвали закрывать окна.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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