В российских приграничных районах участились взрывы на стратегических объектах.

Прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском.

Об этом сообщили местные власти.

Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

"Во время выполнения действия, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию РФ, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда", - говорится в заявлении местных властей.

В результате происшествия волной взрыва повредило обивку технических зданий нефтеналивного терминала.

Второй снаряд повредил прилегающую территорию, куда попал первый – не сообщается.

На видео местные МЧСники показали якобы воронку от снарядов.

На месте работают экстренные службы.

Как сообщал УНИАН, накануне на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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