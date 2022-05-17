Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко решил немного потроллить россиян, вспомнив об обстрелах мирных гражданских объектов в Украине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничного с Украиной села Алексеевка в Глушковском районе.

Якобы это было сделано со стороны Украины, а при обстреле были повреждены три частных дома, припаркованный рядом с одним из домов автомобиль, а также здание школы.

И якобы российские пограничники были вынуждены открыть ответный огонь, после чего обстрел прекратился. Фотографии последствий обстрела не были опубликованы.

Накануне курский губернатор рассказал российским пропагандистам с "РИА Новости", что Украина якобы планировала захватить регион. Старовойт заявил о якобы найденных в Украине пособиях, "подтверждающих намерения захватить Курскую область и другие прилегающие регионы россии". При этом он придумал, что это "пособие" основано на "полевом уставе армии США".

Стоит отметить, что российская пропагандистская риторика по поводу воображаемых ими "биолабораторий" на территории Украины звучит неоднократно, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

К примеру, когда рашисты цинично сбросили мощную авиабомбу на роддом в Мариуполе, то убеждали всех, что именно там была база "Азова".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко решил немного потроллить россиян, вспомнив об обстрелах мирных гражданских объектов в Украине.

"Губернатор Курской области на России сообщил, что националистические батальоны России обстреляли в с. Алексеевка школу, три частных дома и взорвали автомобиль. Хотя, возможно, это ВСУ нанесли удар по школе и домам, где российская армия организовала биологическую лабораторию. Версии уточняются", – написал Андрющенко в Telegram.

Обстрелы приграничных РФ и Украины территория

Отметим, что случай, о котором сообщают в РФ, якобы произошел на границе с Сумской областью утром 17 мая.

За день до этого 16 мая российская ДРГ пыталась зайти с территории России вблизи украинского поселка Белокопытово на Сумщине. Россияне устроили минометный обстрел, в бой вступили украинские пограничники. Один из них получил ранение и погиб.

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