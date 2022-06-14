Депутат утверждает, что Украина "незаконно вышла из СССР".

Депутат Госдумы Евгений Федоров пообещал инициировать "отозвание" признания независимости Россией ряда стран, в том числе Украины.

Об этом пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

Этот же депутат ранее внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы.

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", - заявил Федоров.

Федоров утверждает, что Украина "незаконно вышла из СССР".

"Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот Украина, например, также незаконно выходила из СССР", - сказал депутат.

Война России против Украины: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.

На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.

ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.

Российские оккупанты имеют частичные успехи на Бахмутском направлении, закрепляются в поселке Возрождение. Именно на этом направлении враг понес самые большие потери в течение 13 июня.

Всего ВСУ уничтожили в боях уже около 32,5 тысячи вражеских солдат и тысячи единиц военной техники РФ.

По мнению координатора международных проектов Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника, в войне РФ против Украины близок перелом, армия Путина теряет потенциал.

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