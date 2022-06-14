Украинские бойцы с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ уничтожили 32,5 тысяч оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32,5 тыс. (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 тыс. 434 (+2) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 503 (+11) ед, артиллерийских систем – 721 (+3) ед, РСЗО - 229 (+3) ед;
- средств ПВО - 97 (+0) ед;
- самолет – 213 (+0) ед, вертолетов – 179 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 588 (+3), крылатых ракет - 125 (+0);
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 тыс. 473 (+13) ед, спецтехники - 54 (+0).
Самые большие потери противник понес вчера на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Как сообщал УНИАН, за 13 июня на востоке страны украинские военнослужащие ликвидировали почти 50 российских оккупантов.