Впрочем, наступление в районе Метелкино у оккупантов не удалось.

Штурм Северодонецка продолжается уже которые сутки подряд. Артиллерией российские оккупанты разрушают до основания многоэтажки и объекты промышленности, в частности - "Азот".

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Ежедневно становится известно о погибших, до которых из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента", - отметил Гайдай.

Впрочем, по словам главы ОВА, наступление в районе Метелкино в них не удалось.

"Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошкивка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубівка, Васильевка – Белогоровка, Нырковое – Николаевка", - отметил он.

По словам Гайдая, из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горном - два. Раненую женщину из Новодружеска госпитализирован в больницу другого региона.

"На усиление врагу подошли еще две батальонных тактических группы. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское", - отмечает Гайдай.

Вместе с тем по словам начальника Северодонецкой ГВА Александра Стрюка, в городе разрушены все три моста, но пути сообщением с городом существуют. Кроме того, определенные запасы пищи в бомбоубежищах "Азота" созданы – там пока еще остаются 540-560 человек.

Он подтвердил слова Гайдая, что россияне разбивают объединение "Азот" вдребезги.

Бои за Северодонецк-что известно

Генштаб ВСУ 13 июня сообщил, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты контролируют более 70% Северодонецка, ожесточенные бои идут за каждый сантиметр города, поэтому массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны.

Позже стало известно, что все мосты в Северодонецк разрушены, однако город не заблокирован и часть города под украинским контролем. В случае быстрого вытеснения захватчиков из города восстановить коммуникации до зимы не удастся.

Кроме того, оккупанты продолжают мощно обстреливать Лисичанск.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются закрепиться в центре Северодонецка.

Вас также могут заинтересовать новости: