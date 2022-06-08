Депутат от "Единой России" уже внес в Госдуму РФ соответствующий законопроект.

В Российской Федерации хотят отменить постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Этот документ, по мнению одного из депутатов РФ, был принят незаконно.

Как сообщают российские СМИ, в Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Его инициатором стал депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров. В пояснительной записке чиновник пишет, что якобы "после внесения поправок в Конституцию страны Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории".

Далее депутат написал о референдуме в Советском Союзе, который провели в марте 1991 года. По его итогам население высказалось за сохранение СССР, как единого государства. А в сентябре этого же года на первом заседании Государственного Совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева приняли постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики".

По словам Федорова, документ нельзя назвать законным, так как он противоречит результатам референдума. На момент написания новости власти Литвы никак не прокомментировали российский законопроект.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Литовская Республика всячески поддерживала нашу страну. В конце мая она отказалась от закупок энергетической продукции из России. Параллельно государство отправило Украине партию БТРов и военных грузовиков. А недавно в Литве собрали 5 миллионов евро на Bayraktar для ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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