Российские захватчики вытеснили украинских защитников из центра Северодонецка.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)
Российские силы разрушили мост, соединявший Северодонецк и Лисичанск. В то же время захватчикам не удалось удалось перерезать украинские наземные линии связи в районе Попасной и Бахмута
ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.
Кроме того, российские силы ведут наступление на северо-восток от Харькова, пытаясь вытеснить украинские силы.
На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.
Напомним, на Донбассе ВСУ уволили от оккупантов три села и отодвинули участок фронта на 15 километров. Сейчас в Донецкой и Луганской областях у рашистов наблюдаются проблемы с комплектованием. А вот на криворожском направлении враг усилил свою группировку.