Значительных успехов наземные операции врага на других направлениях не имеют.

Российские захватчики вытеснили украинских защитников из центра Северодонецка.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)

Российские силы разрушили мост, соединявший Северодонецк и Лисичанск. В то же время захватчикам не удалось удалось перерезать украинские наземные линии связи в районе Попасной и Бахмута

ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.

Кроме того, российские силы ведут наступление на северо-восток от Харькова, пытаясь вытеснить украинские силы.

На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.

Напомним, на Донбассе ВСУ уволили от оккупантов три села и отодвинули участок фронта на 15 километров. Сейчас в Донецкой и Луганской областях у рашистов наблюдаются проблемы с комплектованием. А вот на криворожском направлении враг усилил свою группировку.

Вас также могут заинтересовать новости: