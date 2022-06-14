Эксперт отметил, что понимая это, оккупанты уже готовятся не к наступлению, а к обороне.

Уже совсем скоро в российско-украинской войне наступит очередной перелом. Армия России может полностью утратить свой наступательный потенциал после поступлений ВСУ военной помощи от союзников в полном объеме.

Как считает координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник, украинские военные сначала выровняют баланс сил с противником, а затем получат преимущество, пишет Оbozrevatel.

"Довольно часто говорят о переломных моментах в войне – когда изменение ситуации в балансе сил заставляет каждую из сторон пересматривать свои планы. За эти три месяца можно условно отметить несколько переломных моментов. В первую очередь, это первые несколько дней, когда провалился российский блицкриг. Затем был отвод российских войск из Киевской и Черниговской областей. Мы можем говорить о том, что наступает новая фаза войны или очередной переломный момент. Он будет заключаться в том, что по мере поступления в Украину тяжелых вооружений, по мере подготовки резерва в Украине может наступить сначала паритет, а затем не только количественное, но и качественное преимущество на стороне Украины", - говорит специалист.

Эксперт отметил, что понимая это, оккупанты уже готовятся не к наступлению, а к обороне.

"Думаю, россияне, по крайней мере, на уровне военных, прекрасно понимают, что в какой-то момент они совершенно упустят возможность наступательного потенциала. Поэтому на определенных участках фронта российские войска строят оборонительные укрепления. Они не строятся, если атакующая сторона уверена в том, что будет развивать наступление", - отметил Мельник.

По его словам, Россия попытается использовать этот диапазон времени, который измеряется неделями или месяцами, чтобы реализовать свое преимущество. В первую очередь, в артиллерии, авиации, средствах нанесения ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, но нынешними темпами она может вести войну против Украины еще в течение года.

По данным британской разведки, Россия ведет огонь со своей артиллерии и авиации и использует старые противокорабельные ракеты против наземных целей из-за недостатка высокоточных боеприпасов.

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