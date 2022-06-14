Агрессор продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождения - Вершина.

Российские оккупанты имеют частичные успехи на Бахмутском направлении, закрепляются в поселке Возрождение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Возрождения, Новолуганське и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населенном пункте Возрождение. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождения – Вершина", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания наших войск.

Отметим, по данным ISW, захватчикам не удалось перерезать украинские наземные линии связи в районе Попасной и Бахмута.

Напомним, на Донбассе ВСУ уволили от оккупантов три села и отодвинули участок фронта на 15 километров. Сейчас в Донецкой и Луганской областях у рашистов наблюдаются проблемы с комплектованием. А вот на криворожском направлении враг усилил свою группировку.

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