Двое оккупантов получили ранения, одного из них госпитализировали.

В так называемой "ДНР" военный "УРАЛ" российских оккупантов врезался в легковую машину.

Как сообщает "База", в результате аварии погибли четыре человека. Среди жертв - ребенок.

ДТП произошло в селе Самойлово Новоазовского района. Все погибшие находились в легковой машине. Также пострадали двое оккупантов из "УРАЛа", один из них госпитализирован.

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Недавно в так называемой "Донецкой Народной Республике" ("ДНР") поезд раздавил войска РФ, ликвидировав 3 военнослужащих. Еще 2 получили ранения.

Предполагается, что водитель ЗРК "Стрела-10" ВС РФ не справился с управлением и попал под грузовой поезд.

По данным росСМИ, поезд насмерть раздавил оккупантов Абая Култасева (солдата в/ч 58249), Виталия Пагинеца (относился к в/ч 21005), а также Кирилла Гайченко (военнослужащий в/ч 21005). Ранения получили военные РФ Ренат и Михаил, пишет ASTRA. Дополнительным "бонусом" инцидента стало разрушение местного железнодорожного полотна.

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