Инцидент произошел на перегоне "Енакиево-Углегорск".

В так называемой "Донецкой Народной Республике" ("ДНР") поезд раздавил войска РФ, ликвидировав 3 военнослужащих. Еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что инцидент случился ночью 2 октября на перегоне "Енакиево-Углегорск".

Предполагается, что водитель ЗРК "Стрела-10" ВС РФ не справился с управлением и попал под грузовой поезд.

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"По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд", - говорится в сообщении.

По данным росСМИ, поезд насмерть раздавил оккупантов Абая Култасева (солдата в/ч 58249), Виталия Пагинеца (относился к в/ч 21005), а также Кирилла Гайченко (военнослужащий в/ч 21005).

Ранения получили военные РФ Ренат и Михаил, пишет ASTRA. Дополнительным "бонусом" инцидента стало разрушение местного железнодорожного полотна.

В "ДНР" срочникам угрожают батальоном "Штурм"

Ранее местные СМИ сообщали о шантаже, которые "процветает" в искусственно созданной "ДНР": местных срочников и пожилых военных заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, угрожая принудительной отправкой в батальон "Шторм" - "мясной" батальон, который Россия бросает на передовую к ВСУ.

Также людей запугивают, что они так или иначе окажутся на войне, но в более жестких условиях. 29 сентября лидер РФ Владимир Путин подписал очередной указ о призыве в армию России - забрать "на войну" хотят 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

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