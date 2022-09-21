Силовики предупреждают, что участие в митингах наказывается лишением свободы до 15 лет.

Московская прокуратура в свете общественного недовольства объвленной Путиным частичной мобилизацией напомнила россиянам о криминальной ответственности за участие в протестах.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

В прокуратуре утверждают, что накануне граждан РФ в соцсетях начали призывать участвовать в несогласованных публичных акциях в Москве, а также совершать "иные противоправные деяния".

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Силовики предупреждают, что участие в митингах наказывается лишением свободы до 15 лет.

"Распространение подобных материалов" через соцсети, форумы и другие сайты, вовлечение подростков в противоправную деятельность, а также организация или участие в незаконных акциях предусматривает административное или уголовное наказание, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - пишет пресс-служба прокуратуры.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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