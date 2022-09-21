Московская прокуратура в свете общественного недовольства объвленной Путиным частичной мобилизацией напомнила россиянам о криминальной ответственности за участие в протестах.
Об этом говорится на сайте прокуратуры.
В прокуратуре утверждают, что накануне граждан РФ в соцсетях начали призывать участвовать в несогласованных публичных акциях в Москве, а также совершать "иные противоправные деяния".
Силовики предупреждают, что участие в митингах наказывается лишением свободы до 15 лет.
"Распространение подобных материалов" через соцсети, форумы и другие сайты, вовлечение подростков в противоправную деятельность, а также организация или участие в незаконных акциях предусматривает административное или уголовное наказание, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - пишет пресс-служба прокуратуры.
Путин объявил частичную мобилизацию в России
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.
Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.
Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".
Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.
В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.