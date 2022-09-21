Также в Госдуме не исключают ограничений на выезд из страны.

В рамках частичной мобилизации в РФ могут призвать выпускников военных кафедр, "если их военно-учетные специальности будут востребованы".

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, цитирует пропагандистский ресурс ТАСС.

В настоящее время говорится о мобилизации военнообязанных первого разряда - старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет.

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Во второй разряд входят солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. В третий – до 50 и 55 лет соответственно).

Картапов, говоря об ограничениях на выезд из России, сказал, что "какие-то ограничения там, где будет проводиться "специальная военная операция", будут, но это не касается всей страны."

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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