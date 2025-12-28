В Украине объявили предупреждение о серьезной непогоде: к чему готовиться (инфографика)

Сложные погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

В воскресенье, 28 декабря, Украину накроет настоящая зимняя погода. Во многих областях объявлено предупреждение из-за сложных погодных условий.

Как информирует Укргидрометцентр, на дорогах ожидается гололедица. В западных областях, а также в Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы сильного ветра 25-28 м/с. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В то же время ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях синоптики прогнозируют значительный снег. Налипание мокрого снега ожидается днем на Левобережье. А на Правобережье, по данным метеорологов, ночью и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, ожидается метель. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – акцентируется в сообщении.

В Киеве и Киевской области также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Облачно. Снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° мороза", – сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что 28 декабря в столице и области объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Погода в Украине 28 декабря

Воскресенье в Украине будет облачным. Во многих областях ожидается снег, на дорогах – гололедица.

Ветер – северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с. В то же время на Правобережье порывы 15-20 м/с. В западных регионах, а также Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы 25-28 м/с и метель.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: