Путин признался, что мирные переговоры его больше не интересуют

Такое заявление он сделал после доклада военных о якобы захвате Миирнограда и Гуляйполя.

Российские генералы отчитались перед Владимиром Путиным о полном захвате Мирнограда и Гуляйполя. На радостях российский диктатор заявил, что с учетом ситуации на фронте мирные переговоры России в общем-то не нужны.

Как сообщает сайт президента РФ, сегодня Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск, где командующие российский армейских соединений отчитались о ситуации на фронте.

Так, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и его подчиненные сообщили якобы успешном наступлении российских войск на всех направлениях. В частности он похвастался "освобождением" ряда населённых пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. В частности было заявлено о якобы полном захвате российскими войсками городов Мирноград и Гуляйполе и "продолжении зачистки" в Константиновке.

Такие доклады несказанно порадовали российского диктатора. В частности Путин заявил, что "освобождение" Мирнограда и Гуляйполя – это "важные результаты", которые открывают возможности для полной оккупации Донецкой и Запорожской областей.

"Мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём", – заявил Путин, фактически признав полное отсутствие интереса к мирным переговорам.

