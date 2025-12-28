Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 4 января

Эксперт предупредил о колебаниях на межбанке.

Последние дни 2025 года и начало 2026 будут относительно спокойными. Национальный банк по-прежнему будет держать под контролем ситуацию на украинском валютном рынке.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что на межбанковском валютном рыке могут наблюдаться колебания, но они будут носить технический характер, поэтому не стоит ожидать резких скачков. По его словам, обменники будут ориентироваться на межбанк.

Эксперт прогнозирует, что курс доллара в Украине с 29 декабря по 4 января будет находиться в пределах 41,8-42,4 гривни на межбанке и 41,8-42,6 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях Украине в первые дни 2026 года будут стоить 4180-4260 гривень, в 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41800-42600 гривень.

При этом Лесовой считает, что курс евро в Украине в этот же период будет находиться в пределах 48,5-49,75 гривни на межбанке и 48,5-49,75 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будет стоить 4850-4975 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48500-49750 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что по состоянию на конец 2025 года доллар может вырасти до уровня в 43-43,5 гривни. Он отметил, что в целом декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины.

