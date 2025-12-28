Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом, - СМИ

По пути в США Зеленский сделал остановку в Канаде.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. Об этом информирует "Суспільне".

В Штатах у главы государства запланирована встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Ранее Зеленский говорил, что собирается обсудить с лидером США гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления нашей страны.

Стоит отметить, что перед вылетом в США президент Украины сделал остановку в Канаде, где встретился с премьером Марком Карни. Также они провели разговор с лидерами Европы. В частности, к нему присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Во время разговора обсудили, как идем по дипломатическому треку сейчас. Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с президентом Трампом продолжим разговор. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир", – акцентировал Владимир Зеленский.

Переговоры Зеленского и Трампа

28 декабря во Флориде должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).

WSJ писало, что во время переговоров с Трампом Зеленский хочет устранить ключевые разногласия по мирному плану. Главным препятствием сейчас все еще является Москва.

