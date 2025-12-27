Покровск - это направление главного удара для россиян, отметил начальник ГУР.

В ноябре, когда спецподразделение ГУР на вертолетах высадилось в Покровске, ситуация там была критическая. Об этом в интервью Суспільному сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Покровский - это направление главного удара врага.

"Это чисто военное планирование, не ищите здесь какого-то двойного дна", - подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что высадка в Покровске спецподразделения ГУР с вертолетов была обусловлена тогдашними реалиями, которые "были не очень благоприятными, мягко говоря". По словам начальника украинской разведки, спецназовцы выполняли задачи общевойскового подразделения, и за годы полномасштабной войны такое очень часто происходит, ведь не хватает людей.

По мнению Буданова, высадка с вертолетов в той ситуации была оправданной, несмотря на активное активное использование врагом дронов.

"Мы одномоментно резко нарастили свое присутствие в одной точке, в конкретно взятой точке", - сказал он.

Разведчик пояснил, что на тот момент ситуация была критическая:

"И другого варианта как минимум я и люди, которые со мной работают, не видели".

Другие заявления Буданова о Покровске

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки раскрыл правду о ситуации вокруг Покровска. Он, в частности, объяснял, зачем было проводить операцию по отправке десанта на вертолетах и последующей высадке на северную оконечность промышленной зоны города.

Буданов отметил, что когда спецназовцы ГУР после высадки в городе смогли пробить наземный коридор для дополнительных украинских сил, в России перестали говорить, что Покровск взят. Вместо этого, россияне начали говорить, что "идет продвижение, идет успех и есть много боев".

