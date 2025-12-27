Массированные ракетные удары по энергетике: Буданов ответил, это ли уже завершение

Также назвал "демонстративными действиями" все заявления РФ и Беларуси относительно "Орешника".

Массированные российские ракетные удары по энергетике Украины будут продолжаться в ближайшей перспективе. Об этом сказал в интервью "Суспільне" Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он отмечает, что российская промышленность вышла на пик своего могущества, на котором до сих пор находится. По его словам, они полностью выполняют, а очень часто и перевыполняют планы по выпуску ракет и дронов.

"Планы по производству выполняются. Если вы хотите это еще раз услышать, я вам еще раз это повторю. К сожалению, они выполняются", - ответил Буданов на вопрос по поводу прогнозов, которые касаются именно продолжения массированных ракетных и дроновых ударов по Украине.

Начальник ГУР считает, что заявления российского и белорусского руководства о передислокации в Беларусь ракетного комплекса "Орешник" являются попытками запугивания. "Это демонстративные действия. Руководство Беларуси и Российской Федерации делает это максимально демонстративно", - отметил Буданов. По его словам, речь идет о сдерживании. "Это средство ядерного сдерживания, оно так и называется. Сдерживание - вот ключевая фраза", - подчеркнул он.

"Орешник" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страна разместила у себя ракетный комплекс "Орешник" якобы из-за "агрессии Запада".

Хренин добавил, что Минск не собирается воевать со странами Запада. Он заверил, что этого якобы "никогда не произойдет".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что он якобы может получить от российского диктатора Владимира Путина максимум 10 ракетных комплексов "Орешник".

