Ежегодно в водоем попадает около одного килограмма ртути, утверждают ученые.

В Испании в прибрежной лагуне Мар-Менор ученые обнаружили скрытый источник токсичного загрязнения - подземную реку грунтовых вод, которая ежегодно выносит в водоем около одного килограмма ртути, пишет Earth.com.

Об этом стало известно из исследования Института морских наук в Барселоне под руководством доктора Селин Лавернь. В нем ученые изучали, как микроэлементы металлов перемещаются в прибрежных водах и влияют на близлежащие экосистемы.

Мар-Менор - это мелководная гиперсоленая прибрежная лагуна на юго-востоке Испании, отделенная от Средиземного моря узкой песчаной косой. Она занимает около 135 кв. км, что делает ее самой большой прибрежной лагуной в западной части Средиземноморского региона.

Команда ученых проследила сеть подводного сброса грунтовых вод - вод, которые из прибрежных водоносных горизонтов поступают в море, - под дном лагуны. Оказалось, что этот невидимый поток приносит ртуть в концентрациях, в 70 раз выше, чем в реке Альбухон.

Значительная часть этой ртути является так называемой "наследственной", то есть эти загрязнения остались в почвах и отложениях вследствие прошлой горной и сельскохозяйственной деятельности. Когда грунтовые воды смешиваются с соленой водой лагуны вблизи берега, возникают условия, благоприятные для образования метилртути - формы ртути, которая накапливается в пищевых цепях.

Эти зоны смешивания имеют низкое содержание кислорода и богаты органическим веществом, поддерживающим микроорганизмы, которые превращают неорганическую ртуть в метилртуть.

Исследователи сообщили об обнаружении высоких концентраций метилртути в прибрежных водах свидетельствует о том, что прибрежные зоны, где грунтовые воды поступают в море, могут становиться очагами ее активного образования.

Влияние метилртути на окружающую среду

Метилртуть движется вверх по водным пищевым цепям, поэтому более крупные хищные рыбы обычно содержат ее более высокие концентрации, чем мелкие организмы, которыми они питаются.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), метилртуть может повреждать мозг и нервную систему, особенно во время внутриутробного развития и в раннем детстве.

Хотя нынешние уровни ртути в воде и рыбе Мар-Менора не считаются критическими, ученые предупреждают: сочетание этого загрязнения с климатическими изменениями, жарким летом и дефицитом кислорода может ухудшить ситуацию.

Открытие подземного источника ртути, по словам авторов исследования, свидетельствует, что подобные "невидимые" угрозы могут существовать и в других прибрежных лагунах мира.

