Командующий Нацгвардией рассказал о реальной обстановке в Покровске

На прошлой неделе Пивненко посещал украинских защитников на передовой.

В Покровске Донецкой области ситуация тяжелая. Об этом в интервью "Громадському радіо" рассказал командующий Национальной гвардией Украины генерал Александр Пивненко, который на прошлой неделе посетил защитников на передовой.

По его словам, в городе постоянно стоит туман, что позволяет врагу инфильтроваться. И работать в таких условиях очень трудно.

"Потому что и дроны меньше летают, но у нас люди же обученные, могут на всем летать. Но просто сама погода не позволяет выявлять вовремя противника и уничтожать эффективно, скажем так. Потому что, ну, из 25 уничтожений там 10 пройдет, 10 будут ранены", – пояснил Пивненко.

По его словам, количество оккупантов в Покровске за последний месяц выросло, однако он не уверен, насколько. Пивненко отметил, что противника постоянно уничтожают: "там много из Сил беспилотных систем, из Национальной гвардии, из Службы безопасности Украины. Там постоянно работают Силы специальных операций, Главное управление разведки".

"Там накоплены серьезные подразделения, которые выявляют и уничтожают. Вопрос, сколько ресурса есть на том направлении у противника, сколько нам нужно времени для этого, чтобы выхолостить их пехотную составляющую и чтобы они отошли на пополнение. Этот вопрос – ну, это не ко мне, это к разведке. Я думаю, в Генеральном штабе лучше знают ситуацию. Мое впечатление, что мы еще за него повоюем, сто процентов", – добавил генерал.

Он добавил, что Украина воюет уже долго – был опыт боев за Бахмут, Авдеевку:

"Это все война. Мы можем терять территории, мы понимаем, что противник в человеческом плане более эффективен, потому что у них мобилизационный ресурс выше. А нам гнать людей, загонять их, чтобы их там уничтожали, нет смысла".

Пивненко признал, что в "человеческом направлении" Украина точно не выиграет – только технологически, только дронами. Поэтому на определенных участках Силы обороны будут вынуждены отступать.

"Мы боремся за свою страну, чтобы сохранить свою национальность", – резюмировал командующий НГУ.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупанты доложили правителю РФ Владимиру Путину о якобы захвате Мирнограда и Гуляйполя. Эта информация не соответствует действительности, отметили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что ситуация в Гуляйполе сложная, но украинские войска продолжают оборонительную операцию в населенном пункте. В то же время в Мирнограде врагу не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации.

